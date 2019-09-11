В Саранске 70-летний пенсионер серьезно пострадал, упав в салоне автобуса

В Саранске 70-летний пенсионер пострадал в результате падения в салоне автобуса.

Инцидент произошел вечером 10 сентября. По предварительным данным, 69-летний гражданин, управлявший автобусом марки МАЗ, во время движения по улице Полежаева резко затормозил, дабы избежать столкновения с другим транспортным средством. В этот момент в салоне автобуса упал 70-летний пассажир.

Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у пенсионера переломы нескольких ребер и закрытую травму грудной клетки.

По информации, которая была опубликована в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

Также читайте о том, что в Больших Березниках произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Источник: vk.com/pro_10tvrm