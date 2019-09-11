28-летний житель Саранска во время ссоры жестоко избил собутыльника

В Саранске было возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя, который жестоко избил мужчину.

Стражами порядка было установлено, что утром 11 августа нынешнего года 28-летний житель Саранска, находясь в кафе, расположенном по адресу – улица Ярославская, распивал алкогольные напитки в компании 30-летнего жителя Большеберезниковского района. В ходе попойки между мужчинами вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений младший участник конфликта жестоко избил оппонента. В результате избиения пострадавший получил переломы нескольких ребер.

В отношении жителя Саранска было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф