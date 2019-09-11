В Саранске в результате ДТП пострадала 35-летняя женщина

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадала 35-летняя женщина.

Происшествие произошло 10 сентября на территории Ленинского района города. По предварительной информации, 18-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки «Мазда», двигаясь по улице Республиканской, не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в автомобиль марки ВАЗ.

Пострадала 35-летняя пассажирка ВАЗа. Женщина была госпитализирована.

В настоящее время проводится проверка по факту данного ДТП.

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Источник: гибдд.рф