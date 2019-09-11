В УФСИН РФ по Мордовии обсудили перспективы развития профсоюзной организации

УФСИН РФ по Мордовии посетил председатель общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Николай Водянов.

В ходе визита Николай Водянов побывал в исправительной колонии №2. Были посещены столовая, телестудия, комнаты психологической разгрузки для личного состава и осужденных, жилые помещения отрядов разных условий содержания, спортзал, швейный цех и выставочный зал. Дом ребенка стал отдельным пунктом посещения

Также были обсуждены перспективы развития профсоюзной организации УФСИН РФ по Мордовии. Было отмечено, что профсоюзный комитет содействует снижению социальной напряженности, стабилизации и повышению эффективности работы, укреплению трудовой и производственной дисциплины.

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Источник: 13.fsin.su