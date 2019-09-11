В Мордовии осужденные изготовили символы любви и верности

Осужденные исправительной колонии №18 УФСИН РФ по Мордовии изготовили символы любви и верности.

Малые архитектурные формы в виде свадебной кареты, двух влюбленных сердец и скамьи примирения, изготовленные осужденными, отбывающими наказание в упомянутом исправительном учреждении, украсят территорию парка культуры и отдыха Дубенского района.

Участок металлообработки ИК-18 специализируется на выпуске товаров народного потребления не первый год. Ассортимент включает ворота и калитки, мангалы и навесы, теплицы и многое другое.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su