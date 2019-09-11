В Саранске прошел антидопинговый семинар

В Саранске 10 сентября прошел антидопинговый семинар для тренеров ГБУ РМ «СШОР по хоккею».

Ледовый дворец Саранска стал местом проведения указанного мероприятия. В семинаре приняли участие тренерский состав и административный персонал упомянутого учреждения. Были рассмотрены темы «Антидопинговые правила» и «Запрещенный список. Терапевтическое использование».

Участники семинара были проинформированы о необходимости соблюдения антидопинговых правил и ознакомлены с последствиями их нарушения.

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Источник: mordovia-sport.ru