В Саранске сотрудники ГИБДД задержали пьяного автомобилиста

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный автомобилист.

В ночь на 10 сентября возле дома №54, расположенного по адресу – улица Пушкина, сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили автомобиль марки ВАЗ-21310. За рулем транспортного средства находился 32-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Стражами порядка было установлено, что ранее указанный автомобилист привлекался к ответственности по причине управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Также читайте о том, что в Саранске в результате ДТП пострадала 35-летняя женщина.

Источник: гибдд.рф