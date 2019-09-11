Юные каратисты Мордовии успешно выступили в Иваново

Юные каратисты из Мордовии успешно выступили на соревнованиях в Иваново.

В указанном турнире приняли участие более 300 спортсменов из шести регионов России. Мордовию на данных соревнованиях представляли воспитанники клуба «Скорпион» из Рузаевки.

Представители Мордовии завоевали несколько медалей. Никита Курчатов стал победителем в возрастной категории 6-7 лет. Третье место в данной категории занял Максим Горячев.

В возрастной группе 8-9 лет Кулясов Дмитрий стал первым в категории до 30 кг (группа А), Лыткин Александр занял второе место в данной категории. Золуков Мансур стал бронзовым призером в категории до 25 кг (группа А).

В возрастной категории 10-11 лет Сергей Таныгин стал победителем в весе до 40 кг, а Екатерина Николаенко выиграла абсолютную весовую категорию.

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Источник: mordovia-sport.ru