В Ельниках горели надворные постройки

В Ельниках произошло возгорание надворных построек.

В ночь на 12 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Заречной. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горят надворные постройки.

В кратчайшие сроки возгорание было ликвидировано.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания надворных построек в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru