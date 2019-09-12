В Мордовии пойдет под суд мошенник из Ростовской области

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении жителя Ростовской области, который обвиняется в мошенничестве.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что обвиняемый разместил на популярном сайте объявление о продаже двигателя от мотоцикла, не имея его в наличии. Вскоре после размещения данной публикации с мужчиной связался житель Зубово-Полянского района. Последний, договорившись о покупке товара, перечислил на счет обвиняемого денежные средства в сумме 7 тыс. рублей. Затем житель Мордовии, обнаружив аналогичное объявление того же продавца на другом сайте, обратился в полицию.

Спустя некоторое время обвиняемый был задержан в городе Морозовск Ростовской области.

Материалы уголовное дела в отношении мошенника находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф