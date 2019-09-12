В Инсарском районе горели надворные постройки и жилой дом

В Инсарском районе произошло возгорание жилого дома и надворных построек.

Указанное происшествие произошло 11 сентября на территории села Лухменский Майдан. На улице Фролова загорелись надворные постройки и жилой дом.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания надворных построек и жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru