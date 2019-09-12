Три жителя Мордовии пойдут под суд по обвинению в краже дизельного топлива

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении трех местных жителей, которые обвиняются в краже дизельного топлива.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что главный механик коммерческой организации воспользовался топливными картами предприятия в личных целях. Обвиняемый, используя указанные топливные карты, при пособничестве двух знакомых присвоил и реализовал третьим лицам принадлежащее организации дизельное топливо в количестве 17,5 тонн на общую сумму более 780 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемых в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф