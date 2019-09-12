В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в ограблении квартиры пенсионерки

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают гражданина, который подозревается в краже ювелирных изделий и денежных средств из квартиры пенсионерки.

В период с 12:00 17 августа до 04:30 18 августа неизвестный гражданин похитил из квартиры пожилой жительницы Саранска золотой крестик, золотую цепочку и денежные средства в сумме 20 тыс. рублей.

Предполагаемый преступник был одет в футболку черного цвета с прямоугольником белого цвета на груди, штаны черного цвета и черные кроссовки.

Все, кто что-либо знает о личности или же местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 29-77-60, 29-77-88 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф