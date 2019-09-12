В селе Старое Шайгово горела надворная постройка

В селе Старое Шайгово произошло возгорание надворной постройки.

Днём 11 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Делегатской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №55, расположенного по указанному адресу, горит надворная постройка. Площадь распространения пламени составляла 9 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших вследствие данного пожара не поступала.

Причина возгорания надворной постройки устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru