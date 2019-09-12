Полицейские изъяли синтетические наркотики у безработного жителя Саранска

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан 19-летний безработный местный житель, который подозревается в незаконном хранении синтетических наркотиков.

На улице Р. Люксембург стражи порядка задержали безработного 19-летнего жителя Саранска, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и конфискованы синтетические наркотики массой 0,88 г. Молодой человек заявил, что приобрел запрещенные вещества на одном из сайтов для собственного употребления.

В отношении жителя Саранска было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф