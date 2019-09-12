67-летнего жителя Саранска осудили за убийство жены

В Саранске суд вынес приговор в отношении 67-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве супруги.

9 мая нынешнего года 67-летний житель Саранска, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, из-за личной неприязни несколько раз ударил свою супругу кулаком. Некоторые удары были нанесены в голову.

Пострадавшая была госпитализирована. 11 мая женщина скончалась. Причиной смерти гражданки стала тупая закрытая травма головы, осложнившаяся отеком и размягчением вещества головного мозга.

Решением Октябрьского районного суда Саранска в отношении мужчины была избрана мера наказания в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: prokrm.ru