В Мордовии был заблокирован сайт по продаже паспортов

В Мордовии по требованию прокуратуры был заблокирован сайт с запрещенной информацией.
Сотрудниками прокуратуры Кадошкинского района был выявлен сайт, на котором размещалась информация с предложением приобретения паспорта гражданина России.
Прокурор Кадошкинского района обратился в суд с заявлением о признании размещенной на указанном сайте информации запрещенной к распространению на территории России.
Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.
Доступ к сайту с запрещенной информацией в настоящее время ограничен.
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Источник: prokrm.ru