В Саранске загорелся балкон

В Саранске произошло возгорание балкона.

Днём 11 сентября загорелся балкон одной из квартир жилого дома №40, который расположен по адресу – улица Пушкина. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 0,5 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания балкона в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Ельниках горели надворные постройки.

Источник: 13.mchs.gov.ru