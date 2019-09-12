В Мордовии осужденных готовят к жизни на свободе

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН РФ по Мордовии прошло занятие по подготовке осужденных к освобождению.

В ходе указанного занятия осужденным женщинам рассказали о мерах социальной защиты и доступной среды для инвалидов, а также был разъяснен порядок предоставления пользования льготами и компенсациями.

Стоит отметить, что подобные занятия способствуют повышению образовательного уровня осужденных.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su