Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии и воспитанники социального приюта побывали на футбольном матче

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии организовали для воспитанников и педагогов социального приюта для детей и подростков «Надежда» посещение игры молодежной сборной России по футболу в стартовом матче квалификации на чемпионат Европы-2021.
Результатом указанного матча стала победа молодежной сборной России над сборной Сербии.
Дети, посетившие матч, получили огромный заряд энергии, позитива, а также увидели подрастающих и нынешних звезд футбола.
Воспитанники и педагоги социального приюта выразили благодарность представителям пенитенциарного ведомства за возможность лично присутствовать на спортивном мероприятии.
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Источник: 13.fsin.su