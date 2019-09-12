В Пролетарском районе Саранска 19 сентября ограничат движение транспортных средств

В Пролетарском районе Саранска 19 сентября будет ограничено движение транспортных средств.

В период с 20:00 18 сентября до 09:00 19 сентября стоянка транспортных средств будет запрещена по ул. Миронова. Речь идет об участке от ул. Коваленко до ООО «Рынок - Данко» (ул. Миронова, 1А).

В период с 20:00 18 сентября до 18:00 19 сентября указанное ограничение будет действовать на внутриквартальном проезде (между ООО «Рынок - Данко», ул. Миронова, 1А и зданием Пролетарского суда г. Саранска Республики Мордовия, ул. Коваленко, 47А).

В период с 09:00 до 18:00 19 сентября движение и стоянка транспортных средств будут запрещены по ул. Миронова на участке от ул. Коваленко до ООО «Рынок - Данко» (ул. Миронова, 1А).

Причиной введения рассматриваемых ограничений является проведение учений правоохранительными органами.

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Источник: adm-saransk.ru