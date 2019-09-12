В Мордовии главы двух районов ушли в отставку

Главы двух районов Мордовии ушли в отставку.

В отставку по собственному желанию ушел глава Краснослободского района Александр Масеев. Также свой пост покинул глава Лямбирского района Шамиль Давыдов.

Был объявлен конкурс на замещение указанных должностей.

Временно исполнять обязанности главы Краснослободского района будет директор Краснослободского ПО филиала ПАО «МРСК-Волга» Алексей Буйнов. Бывший первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Юрий Голов был назначен временно исполняющим обязанности главы Лямбирского района.

По информации «Известий Мордовии».

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