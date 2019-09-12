В Атяшевском районе произошел крупный пожар

В Атяшевском районе произошло возгорание кровли жилого дома и надворной постройки.
Днём 11 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Батушево. На улице Карла Маркса имело место горение надворной постройки и кровли жилого дома. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 200 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина происшествия в настоящее время устанавливается.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru