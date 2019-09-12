В Саранске сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, подозреваемых в краже лома черного металла

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали двух местных жителей, которые подозреваются в краже лома черного металла.

Днём 10 сентября группа задержания Росгвардии получила сообщение о срабатывании кнопки экстренного вызова полиции на охраняемом объекте, расположенном по адресу – улица Лодыгина. Прибыв на место инцидента, стражи порядка узнали от охранника, что им были замечены два гражданина, которые пытаются похитить лом черного металла.

Правоохранители задержали предполагаемых похитителей с поличным. Подозреваемыми оказались два жителя Саранска 31- и 35-летнего возраста. Мужчины пытались похитить металлолом для сдачи в пункт приема металла.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia