Спортсмены из Мордовии завоевали медали Кубка России по BMX

Представители Мордовии завевали медали Кубка России по BMX.
Недавно в Пензе прошел седьмой этап Кубка России по велоспорту-ВМХ.
В гонке на время среди мужчин первые три места завоевали представители Мордовии. Также мордовские спортсмены заняли пять призовых мест в классической гонке среди мужчин.
В классической гонке среди юношей, девушек и юниорок представители Мордовии заняли 14 призовых мест.
По информации, которая была опубликована пресс-службой министерства спорта, молодежной политики и туризма Мордовии.
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Источник: mordovia-sport.ru