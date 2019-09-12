Спортсмены из Мордовии завоевали медали Кубка России по BMX

Представители Мордовии завевали медали Кубка России по BMX.

Недавно в Пензе прошел седьмой этап Кубка России по велоспорту-ВМХ.

В гонке на время среди мужчин первые три места завоевали представители Мордовии. Также мордовские спортсмены заняли пять призовых мест в классической гонке среди мужчин.

В классической гонке среди юношей, девушек и юниорок представители Мордовии заняли 14 призовых мест.

По информации, которая была опубликована пресс-службой министерства спорта, молодежной политики и туризма Мордовии.

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Источник: mordovia-sport.ru