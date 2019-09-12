Научные сотрудники «Заповедной Мордовии» наблюдают за жизнью волков

Научные сотрудники «Заповедной Мордовии» Ольга Владимировна и Сергей Александрович Терешкины наблюдают за жизнью волков.

Ольга Терешкина говорит о том, что решение об установке видеокамеры было принято после обнаружения так называемой тренировочной площадки волчьей семьи. В текущий период года волки начинают общаться друг с другом посредством воя. Старшие животные сообщают своей семье о добыче, дабы покормить подрастающих зверенышей. Именно благодаря вою сотрудники «Заповедной Мордовии» выбрали наиболее подходящее место для установки видеокамеры.

В семье лесного волка, который обитает в упомянутом заповеднике, в августе наступил период усиления активности. Это означает, что волчата получили право покидать логово. Сейчас представители так называемого подрастающего поколения вместе со старшими членами семьи начинают выходить за пределы обжитого участка и учатся охотиться.

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Источник: zapoved-mordovia.ru