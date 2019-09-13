Жительница Ковылкинского района фиктивно прописала в своем доме гражданина Таджикистана

В Ковылкинском районе местная жительница фиктивно прописала в своем доме гражданина Таджикистана.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в начале августа нынешнего года 34-летняя жительница села Курнино указанного района прописала в принадлежащем ей доме гражданина Таджикистана 1994 года рождения, который фактически проживает по другому адресу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Ковылкинского района.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф