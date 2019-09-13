В Ельниках горели надворные постройки и жилой дом

В Ельниках произошло возгорание жилого дома и надворных построек.

Утром 12 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Муравлянка. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горят надворные постройки и жилой дом №41. Площадь распространения пламени составила 154 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания надворных построек и жилого дома в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru