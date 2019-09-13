Полицейские изъяли наркотики у безработного жителя Мордовии

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у безработного местного жителя.

На территории села Большая Елховка стражами порядка был задержан безработный житель села Макаровка 1993 года рождения, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и конфискованы синтетические наркотики массой 1,11 г.

Молодой человек пояснил, что приобрел запрещенные вещества на одном из сайтов для личного употребления.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф