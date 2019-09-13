В Саранске полицейские разыскивают двух парней, подозреваемых в краже кошелька

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают двух парней, который подозреваются в краже кошелька.

Ранним утром 8 сентября нынешнего года в кафе, расположенном на территории Ленинского района Саранска, два парня похитили кошелек, в котором находились деньги, банковские карты и документы.

Приблизительный возраст разыскиваемых парней составляет 20 лет. Один из предполагаемых преступников был одет в толстовку с капюшоном черного цвета, джинсы синего цвета и кроссовки серого цвета. Второй парень был одет в джинсовую куртку и джинсы темного цвета.

Все, кто что-либо знает о личностях или местонахождении разыскиваемых граждан, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 89271870684, 89176969905, 8(8342)29-90-02 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф