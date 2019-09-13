Ученики одной из школ Саранска посетили пожарно-спасательную часть

В пожарно-спасательной части №1 Саранска прошла экскурсия для учеников гимназии №12.

В ходе экскурсии школьники увидели служебные помещения, технику, спасательное оборудование и экипировку пожарного. Сотрудники МЧС поделились с учащимися интересными фактами о работе пожарного, рассказали о правильных действиях при обнаружении пожара и эвакуации из горящего помещения.

Дети с большим восторгом подавали воду из пожарного ствола, а также не упустили возможности посидеть в кабине служебного автомобиля.

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Источник: 13.mchs.gov.ru