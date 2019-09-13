Неизвестная мошенница ограбила 71-летнюю жительницу Саранска

В Саранске неизвестная мошенница ограбила 71-летнюю местную жительницу.

Стражами порядка было установлено, что к 71-летней пенсионерке в тот момент, когда она сидела на лавочке во дворе своего дома, подошла ранее незнакомая ей гражданка. Незнакомка представилась социальным работником, а затем сообщила, что за август старушке положена доплата к пенсии в размере 950 рублей. Под предлогом получения сдачи с денежной купюры номиналом 5 тыс. рублей мошенница проникла в квартиру пенсионерки. После этого женщина сообщила старушке, что в настоящее время якобы идет обмен старых денег на новые, а затем поинтересовалась, нет ли у хозяйки жилья наличности. Пенсионерка рассказала гостье о том, что у неё имеются сбережения в размере 600 тыс. рублей. Узнав об этом, мошенница порекомендовала горожанке отнести деньги в банк, предела ей четыре конверта, а затем предложила помочь разложить банкноты по 150 тыс. рублей в каждый. Пенсионерка приняла это предложение.

После ухода незнакомки горожанка обнаружила, что в конвертах вместо денег лежат нарезанные тетрадные листы.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф