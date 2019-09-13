В Большеберезниковском районе в результате ДТП пострадал человек

В Большеберезниковском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.

Указанное происшествие произошло вечером 12 сентября на территории села Пермиси. По предварительной информации, гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-2110, не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в столб.

Вследствие данного ДТП телесные повреждения получил один человек. В настоящее время какая-либо информация о состоянии пострадавшего отсутствует.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие сотрудники МЧС.

Также читайте о том, что в Чамзинском районе в ДТП с участием легковушки и грузовика пострадали три человека.

Источник: 13.mchs.gov.ru