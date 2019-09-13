В Мордовии стражи порядка провели операцию «Анаконда»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов подвели итоги проведения операции под названием «Анаконда».

Указанная операция в течение недели проводилась на территории Саранска, Лямбирского и Рузаевского районов. Мероприятие было направлено на выявление фактов использования автотранспортных средств для незаконного оборота оружия, наркотических средств и психотропных веществ, каналов незаконной миграции лиц, а также выявление в пассажиропотоке лиц, находящихся в розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

В ходе операции было досмотрено более 4 тыс. транспортных средств и проверено порядка 2 тыс. человек.

За период проведения операции было составлено 120 административных протоколов за нарушение миграционного законодательства.

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Источник: 13.мвд.рф