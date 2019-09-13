В Ковылкино посетитель одного из местных магазинов расплатился за товар фальшивыми деньгами

В Мордовии была изъята из оборота поддельная денежная купюра.

Фальшивая денежная купюра номиналом 1 тыс. рублей была обнаружена при пересчете выручки, поступившей в сейф-пакете из магазина, расположенного в Ковылкино.

В ходе осмотра поддельной банкноты были выявлены следующие несоответствия: полное свечение рисунка в инфракрасных лучах, металлизированная нить выполнена путем нанесения краски, шероховатость бумаги, отсутствие радужного свечения, микроперфорация выполнена путем прокола.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф