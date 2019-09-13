В УФСИН РФ по Мордовии прошло заседание аттестационной комиссии

В УФСИН РФ по Мордовии состоялось заседание аттестационной комиссии по соблюдению требований к служебному поведению сотрудников уголовно-исполнительной системы и урегулированию конфликта интересов.

В ходе указанного заседания было рассмотрено пять материалов о возможном возникновении конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей по предполагаемой для замещения должности. В отношении одного сотрудника комиссией было принято решение, что при исполнении государственным служащим должностных обязанностей по предполагаемой для замещения должности конфликт интересов отсутствует. По материалам в отношении четырех сотрудников комиссией было принято решение признать, что при исполнении государственным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность может привести к конфликту интересов.

Комиссией были даны рекомендации о принятии мер по урегулированию конфликта интересов.

Кроме того, были рассмотрены материалы проверок соблюдения сотрудниками ограничений и запретов, требований о предотвращении и (или) урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей.

По результатам рассмотрения указанных материалов было предложено применить меру юридической ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии к трем сотрудникам.

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Источник: 13.fsin.su