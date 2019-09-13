В Больших Березниках горела баня

В Больших Березниках произошло возгорание бани.

Днём 12 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице М. Горького. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №39, расположенного по указанному адресу, загорелась баня. Площадь распространения пламени составила 6 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru