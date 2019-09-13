В Зубовой Поляне появятся новые спортивные площадки

В Зубовой Поляне появятся новые объекты для занятий спортом.

В парке Зубовой Поляны ведутся работы по установке нового хоккейного корта. Также в данном парке в скором времени появится спортивная площадка, на которой разместятся тренажеры. Стоит отметить, что перечень оборудования включает в себя элементы, необходимые для занятий людей с ограниченными физическими возможностями. Площадка рассчитана на круглогодичное использование.

Общая стоимость хоккейного корта и спортивной площадки составляет около 5 млн рублей. Данные средства были выделены из федерального бюджета.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что Пётр Тултаев прокомментировал перенос остановки «Студенческая».