ХК «Мордовия» не идет в сезон

Хоккейная команда «Мордовия» не будет принимать участие в новом сезоне.

13 сентября хоккейная команда из Мордовии должна была провести игру с соперниками из Чебоксар, но мордовские болельщики не увидят на льду игроков, которых они поддерживают уже много лет, поскольку «Мордовия» так и не заявилась на чемпионат.

Большинство игроков команды из Мордовии перешли в другие клубы из-за финансовых трудностей, а молодых хоккеистов набрать не удалось.

В общей сложности в первенстве ВХЛ сезона 2019/2020 примут участие семь команд.

По информации «Известий Мордовии».

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