В Мордовии обновили защитные слои износа на трассе, соединяющей Нижний Новгород и Саратов

В Мордовии были обновлены защитные слои износа на одном из участков трассы, соединяющей Нижний Новгород и Саратов.

18 километров указанной трассы получили обновленные слои. В данном случае речь идет о том участке дороги, который пролегает через Лямбирский и Рузаевский районы.

Проведенные работы позволят увеличить срок службы трассы без дорогостоящего ремонта. Новое покрытие обладает необходимой шероховатостью, водонепроницаемостью и износостойкостью. На обновленных участках была нанесена разметка из термопластика.

По информации «Известий Мордовии».

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