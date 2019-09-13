В Саранске 15 сентября из-за проведения медовой ярмарки ограничат движение транспортных средств

В Саранске 15 сентября будет ограничено движение транспортных средств.

В период с 20:00 14 сентября до 16:00 15 сентября движение и стоянка транспортных средств будут запрещены на парковке, расположенной возле здания ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры» (ул. Пролетарская, 39).

Причиной введения рассматриваемого ограничения является проведение медовой ярмарки.

Ограничение не касается транспортных средств, задействованных в проведении указанного мероприятия, а также машин коммунальных и аварийных служб.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru