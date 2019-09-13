В Пролетарском районе Саранска прошла операция «Алкоголь-подросток»

В Пролетарском районе Саранска прошла оперативно-профилактическая операция под названием «Алкоголь-подросток».

Указанная операция проводилась в период с 26 по 30 августа.

В ходе проведения рассматриваемой операции сотрудниками полиции было зафиксировано пять административных правонарушений, связанных с неисполнением родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию последних. Также был выявлен факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему лицу. Кроме того, был зафиксирован факт совершения правонарушения несовершеннолетним гражданином.

Помимо этого, четыре подростка были направлены на профилактическую беседу к врачу-наркологу.

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Источник: adm-saransk.ru