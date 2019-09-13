Администрация Саранска призывает содержать фасады помещений в надлежащем состоянии

Администрация Саранска напоминает о том, что фасады нежилых помещений должны содержаться в надлежащем состоянии.

Городская администрация уведомляет собственников помещений и арендаторов нежилых помещений о необходимости до наступления холодного времени года выполнить работы по ремонту поврежденных элементов фасадов зданий, а также демонтировать самовольно размещенные рекламные конструкции.

Если планируется применить иные материалы отделки фасадов или принципиально изменить фасад помещения, необходимо разработать эскизную проектную документацию и направить её на согласование в городскую администрацию. Управление градостроительства и архитектуры рассмотрит данную документацию.

Также читайте о том, что в Саранске 15 сентября из-за проведения медовой ярмарки ограничат движение транспортных средств.

Источник: adm-saransk.ru