В Мордовии прошли соревнования газодымозащитников

В Мордовии прошли республиканские командные соревнования газодымозащитников среди подразделений пожарной охраны.

Участниками указанных соревнований стали восемь команд из пожарно-спасательных частей Саранска и Рузаевки.

В рамках первого этапа соревнований каждый из членов команды должен был ответить на вопросы по теоретическим билетам.

На втором этапе каждый из состава команды за 10 минут проводил проверку закрепленного за ним средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) с комментарием выполняемых пунктов.

В рамках третьего этапа пожарным была поставлена задача установить ручную лестницу в окно третьего этажа здания, потушить там условный пожар, а затем спустить с четвертого этажа манекен пострадавшего.

На четвертом этапе, представляющем собой огневую полосу препятствий, пожарные должны были пройти несколько станций за максимально короткий промежуток времени.

На пятом этапе газодымозащитникам предстояло пройти дистанцию в теплодымокамере в полной темноте и дыму.

Первое место заняла команда пожарно-спасательной части №31.

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Источник: 13.mchs.gov.ru