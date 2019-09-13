Саранский театр имени Яушева удивит зрителей в новом сезоне

Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева обещает порадовать и удивить зрителей в новом сезоне.

12 сентября директор и художественное руководство указанного театра приняли участие в пресс-конференции, посвященной новому театральному сезону.

22 сентября любителям хореографии будет представлена премьера вечера одноактных балетов.

Главный дирижер театра Данила Серганин рассказал о необычном концерте симфонической музыки в двух отделениях, который пройдет 1 октября. В исполнении симфонического оркестра под его управлением, а также солистов оркестра, солистов-вокалистов и хора прозвучат произведения А. Вивальди, Ф.Й. Гайдна, Ф. Мендельсона, Л. ван Бетховена, Д. Шостаковича и других композиторов.

Также в новом сезоне театр возобновит фестиваль классического балета «Браво!», который проходил в 2010-2012 годах. С 11 по 13 октября в его рамках будут показаны балетные спектакли «Семь красавиц» К. Караева, «Дон Кихот» Л. Минкуса и «Лебединое озеро» П. Чайковского. Главные партии в них исполнят ведущие солисты балета московских театров и артисты из Азербайджана.

18 октября на сцене театра состоится торжественное открытие VIII фестиваля современной хореографии «Новая Лиса», в рамках которого театр «Новый балет» представит одноактные балеты «Болеро» и «Кармина Бурана».

25, 26 и 27 октября артисты из Тамбова покажут на сцене театра пьесы «Пигмалион» Б. Шоу, «Интимная комедия» Н. Коуарда, «Дон Жуан» Ж.Б. Мольера, «Сказ о царе Салтане» А.С. Пушкина и «Как Фёдор за три моря ходил» В. Красовского.

В ноябре в рамках проекта «Большие гастроли» саранские зрители увидят постановки театра балета Юрия Григоровича из Краснодара. Будут представлены балеты П. Чайковского «Лебединое озеро» и А. Хачатуряна «Спартак».

Юных зрителей 3 ноября ожидает премьера музыкальной сказки «Храбрый портняжка» по пьесе В. Илюхова и В. Ткачева.

14 сентября театр приглашает на просмотр музыкальной комедии композитора Оскара Фельцмана «Тётушка Чарли». 15 сентября поклонникам балетного искусства будет представлен балет Цезаря Пуни «Эсмеральда».

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Источник: vk.com/public127004552