В Мордовии полицейские задержали двух местных жителей, подозреваемых в ограблении гражданина Туркменистана

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов задержали двух местных жителей, подозреваемых в ограблении гражданина Туркменистана.

Преступление было совершено 2 января нынешнего года в Саранске. 27-летний житель Большеберезниковского района и 25-летний житель Саранска, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, на проспекте 50 лет Октября подошли к ранее незнакомому 21-летнему гражданину Туркменистана и попросили его вызвать такси. После того, как парень достал мобильный телефон, подозреваемые избили его, похитили гаджет и скрылись с места происшествия.

В сентябре текущего года жители Мордовии были задержаны на территории Большеберезниковского района. Украденный мобильный телефон был изъят.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф