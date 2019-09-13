В Ардатовском районе в результате ДТП погиб 42-летний мотоциклист

В Ардатовском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 42-летний мотоциклист.

Происшествие произошло поздним вечером 12 сентября на 72-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Комсомольский, Атяшево, Ардатов и границей с Чувашией. 42-летний водитель мотоцикла марки «Сузуки» в определенный момент движения потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство совершило наезд на дорожный знак.

От полученных телесных повреждений мотоциклист скончался на месте происшествия.

Известно, что у погибшего не было водительского удостоверения, а мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.

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Источник: гибдд.рф