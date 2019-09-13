В Саранске водитель иномарки сбил мужчину на пешеходном переходе

В Саранске 63-летний мужчина попал под колёса иномарки.

Указанное происшествие произошло днём 12 сентября на территории Пролетарского района города. 29-летний водитель автомобиля марки «Фольксваген», двигаясь по улице Веселовского, совершил наезд на 63-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший получил многочисленные травмы. Пешеход был госпитализирован в реанимационное отделение ГБУЗ РМ МРКБ.

По информации УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф