В Саранске водитель иномарки, скрываясь от сотрудников полиции, попал в ДТП

В Саранске водитель иномарки, пытаясь скрыться от стражей порядка, попал в ДТП.

Днём 12 сентября в посёлке ТЭЦ-2 52-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Ауди», во время движения по улице Энергетической не выполнил требования полицейского об остановке и предпринял попытку скрыться от экипажа ДПС. Уходя от погони, водитель иномарки не сумел справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство совершило наезд на бордюрный камень, а после этого опрокинулось в кювет.

Автомобилист был госпитализирован ГБУЗ РМ РКБ №4. В отношении мужчины был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф