Доходы бюджета Саранска увеличились на 433 миллиона рублей

В Саранске существенно увеличились доходы городского бюджета.

Совет депутатов города внес изменения в бюджет Саранска. Анна Климентьева, временно исполняющая обязанности директора департамента финансов, заявила, что причиной внесения поправок являются изменения объема собственных доходов и межбюджетных трансфертов, поступающих в городской бюджет.

Доходная часть бюджета Саранска на текущий год будет увеличена на 433 млн рублей за счет дополнительно предоставленных межбюджетных трансфертов на сумму 229 млн рублей и увеличения объема собственных доходов на сумму 209 млн рублей.

По информации «Известий Мордовии».

Ранее сообщалось о том, что в Мордовии перераспределили региональный бюджет.